Пожар в Ухте унёс жизни двух человек

Пятиэтажный дом загорелся в понедельник в Ухте. 30 человек эвакуированы из здания, ещё девятерых спасали прямо из огня. Два жильца погибли в пламени.

Помимо двоих погибших, четыре человека пострадали при пожаре, трое из них госпитализированы.

Сейчас огонь локализован на площади 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми. Причины возгорания пока неизвестны, как и личности погибших.

На прошлой неделе пожар в частном доме унёс жизни многодетной семьи в полном составе на Алтае, напоминает "Правда.Ру".