Из ювелирного магазина в Петербурге вынесли ценности на 10 млн рублей

Дерзкое преступление было совершено в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье. Неизвестные пробились из подвала в хранилище ювелирного магазина и вынесли украшений на 10 миллионов рублей.

Оказавшись внутри, злоумышленники спилили двери сейфов и обчистили их. Сотрудники магазина обнаружили пропажу лишь на следующее утро.

Возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по городу и Ленинградской области. Ведётся розыск воров.

В ноябре мир потрясло ограбление дрезденской сокровищницы "Зелёный свод", ущерб от которого оценили в миллиард евро.