Сто граммов экстази изъяли подмосковные полицейские у иностранца

Уроженца дальнего зарубежья задержала полиция в селе Ромашково Одинцовского городского округа. При себе у мужчины оказались 263 таблетки экстази.

Химическая экспертиза подтвердила, что в пилюлях было именно наркотическое вещество — всего свыше 100 граммов.

Иностранец заключён под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте и распространении наркотических веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Недавно в Москве пресекли деятельность банды, пытавшейся отправить разом 40 посылок с наркотиками, напоминает "Правда.Ру".