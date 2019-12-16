Авиапассажира примотали к креслу скотчем на рейсе в Новосибирск

Пьяного пассажира пришлось зафиксировать на кресле при помощи липкой ленты на рейсе Минводы-Новосибирск. Даже появление полиции после приземления не успокоило буяна.

Мужчина не только громко материл экипаж и других пассажиров, но и пытался проникнуть в кабину пилотов. Даже когда экипаж был вынужден привязать его к месту, буйный пассажир продолжал молотить ногами по стенке самолёта. Предосторожность была нелишней: в мае в летевшем из Новосибирска самолёте нетрезвый пассажир избивал пилота.

Дело о хулиганстве

В аэропорту прибытия неадекватного мужчину сдали полиции, причём и в отделении он продолжал оскорблять полицейских. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД на транспорте, в отношении пассажира возбуждено дело о хулиганстве.