Умер 53-летний отец "керченского стрелка"

В Крыму умер 53-летний Игорь Росляков - отец "керченского стрелка", который расстрелял студентов колледжа. Примечательно, что он скончался еще 24 октября, однако сообщения в СМИ об этом появились только сейчас.

В сентябре на Рослякова напали неизвестные и отобрали у него пенсию. Мужчину сильно ударили по голове и он получил серьезную травму. Отец "керченского стрелка" около месяца находился в больнице, а затем скончался.

Напомним, сын Игоря Рослякова убил 20 человек, а также ранил около 50 человек. Он привел в действие самодельное взрывное устройство в колледже, где учился.