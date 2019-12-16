Неосторожность водителя, перевозившего массивную платформу гусеничного крана, привела к трагедии на трассе Екатеринбург-Курган. Груз упал на встречную полосу и задел два проезжавших автомобиля.
Водитель одной из машин погиб под 16-тонной платформой, двое его пассажиров и человек за рулём второго автомобиля получили травмы.
Движение на месте аварии, в районе 61-километра трассы, в настоящее время затруднено.
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