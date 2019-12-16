Упавшая платформа крана убила водителя на трассе Екатеринбург-Курган

Неосторожность водителя, перевозившего массивную платформу гусеничного крана, привела к трагедии на трассе Екатеринбург-Курган. Груз упал на встречную полосу и задел два проезжавших автомобиля.

Водитель одной из машин погиб под 16-тонной платформой, двое его пассажиров и человек за рулём второго автомобиля получили травмы.

Движение на месте аварии, в районе 61-километра трассы, в настоящее время затруднено.

В прошлом месяце серьёзное ДТП с участием двух грузовых машин привело к смерти девяти человек, напоминает "Правда.Ру".