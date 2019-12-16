Вулкан Безымянный готовится к мощному извержению

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке может произойти в любой момент в течение этой недели и будет сильным, считают специалисты.

По данным мониторинга и наблюдений к таким выводам пришли вулканологи из Института вулканологии и сейсмологии. Они отметили, что температура на вершине вулкана растёт с начала декабря, а в последние дни этот процесс ускорился. Учёные также отметили более интенсивные выбросы газа, а на днях на склоне Безымянного появился небольшой поток лавы.

"Это может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана", — сообщила пресс-служба Института.

Уровень опасности вулкана повышен до "оранжевого". Выброс пепла при извержении может быть опасен для пролетающих в радиусе нескольких десятков километров самолётов, а в ближайших посёлках вероятны пеплопады.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира. На прошлой неделе мощное извержение другого активного вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд унесло жизни нескольких десятков человек, напоминает "Правда.Ру".