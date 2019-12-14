В Омске ребенку в колени вросла гречка из-за наказаний отчима

Восьмилетний мальчик сбежал из дома из-за садистских наказаний своего отчима. 27-летняя мама мальчика предпочитала не вмешиваться в "воспитательный процесс" своего сожителя. Оказалось, что ребенок мог проводить по девять часов стоя коленями на гречке. Также врачи нашли у него сильную белково-энергетическую недостаточность.

Из этого медики сделали вывод, что ребенок долго голодал. Более того, специалисты провели операцию по извлечению вросшей гречки в колени. Операция проходила под наркозом, поскольку с коленей снимались пораженные участки кожи. Полиция завела уголовное дело против родителей мальчика.