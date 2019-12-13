Поздним вечером в пятницу сотрудники МЧС спасли утопающего из Москвы-реки. Его вынули из ледяной воды вблизи столичного Большого каменного моста.
О происшествии сообщила пресс-служба московского главка МЧС. Пострадавшему была оказана первая помощь на месте, затем его увезли на "скорой".
Что стало причиной того, что мужчина оказался в реке, не сообщается.
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