Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Спасатели вытащили утопающего из Москвы-реки

Происшествия » Человеческий фактор

Поздним вечером в пятницу сотрудники МЧС спасли утопающего из Москвы-реки. Его вынули из ледяной воды вблизи столичного Большого каменного моста.

О происшествии сообщила пресс-служба московского главка МЧС. Пострадавшему была оказана первая помощь на месте, затем его увезли на "скорой".

Что стало причиной того, что мужчина оказался в реке, не сообщается.

Недавно в Брянской области утонули трое школьников, проводится следствие по этому факту, напоминает "Правда.Ру".

утопление москва-река несчастный случай
Актуальная аналитика
Психотерапия
Какие симптомы помогут распознать шизофрению
Авто
Самые значимые модели машин из 80-х
Здоровье и профилактика
Может ли особая диетическая программа помочь справиться с диабетом 2 типа?
Последние материалы
Самые значимые модели машин из 80-х
Подросток в Саратовской области возил на санках мёртвое тело
Сладости в больших количествах ухудшают психическое состояние
Специалисты выяснили срок жизни человека в дикой природе
В Москве задержаны члены "Исламского государства"*
В Санкт-Петербурге загорелся склад на авторынке
Онколог: жирная пища приводит к быстрому росту раковых клеток
Британия требует экстрадиции водителя, связанного с торговлей людьми
Может ли особая диетическая программа помочь справиться с диабетом 2 типа?
Женщина заразилась опасной инфекцией из-за облизавшего ее ногу щенка
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов
Комментарии
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Пенсионной реформой власть разорвала общественный договор с народом
Британия требует экстрадиции водителя, связанного с торговлей людьми
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа
Экономике США предсказывают апокалипсис
Американский беспилотник опять пролетел у границ России
Меркель объяснила продление санкций против России
СМИ: министр спорта Колобков получил орден Александра Невского
Меркель объяснила продление санкций против России
Меркель объяснила продление санкций против России
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ