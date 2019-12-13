Сын Валерии попал в аварию второй раз за неделю

Арсений Шульгин, 21-летний сын певицы Валерии, попал в автоаварию сразу после того, как вышел из больницы, где наблюдался после ДТП недельной давности.

О произошедшем он сам рассказал в своём аккаунте в Instagram в пятницу.

"Больше нельзя садиться в машину", — прокомментировал череду неудач молодой человек.

Предыдущая авария, после которой ему и потребовалась госпитализация, произошла на автомобильной трассе М-11 вблизи Северной столицы 8 декабря. Тогда за рулём была девушка Шульгина, которая главным образом и пострадала от столкновения, получив перелом руки. Как заверил их общий друг, партнёрша Арсения не была виновата в столкновении и сделала всё, что от неё зависело, чтоб уберечь пассажиров. Отчим юноши, Иосиф Пригожин, отметил, что при таких погодных условиях молодым ребятам с небольшим водительским опытом вообще не следовало ехать в тёмное время суток.

На сей раз авария оказалась не травмоопасной, хотя в ней, судя по записи Шульгина, участвовал автобус.

Детали произошедшего пока неизвестны, об аварии известно только со слов самого сына знаменитости.