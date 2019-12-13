Подросток в Саратовской области возил на санках мёртвое тело

17-летний подросток в Саратовской убил гостя после распития спиртного. Затем они вместе с отцом пытались вывести труп в безлюдное место на санках, но их заметили прохожие.

Инцидент произошёл в понедельник, 9 декабря, в Вольске. Отец и сын выпивали в собственном доме вместе с гостем. Когда старший из подозреваемых лёг спать, гость вышел во двор и вернулся в помещение в уличной обуви. По версии следствия, подросток, недовольный таким поведением, сильно толкнул мужчину и нанёс ему несколько ударов.

Только на следующий день, увидев, что гость так и лежит на полу, тинейджер понял, что убил его. Тогда они с отцом погрузили труп на санки и потащили на окраину города. Тогда-то бдительные прохожие и вызвали полицию.

Юноша уже дал признательные показания, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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