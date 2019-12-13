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Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге загорелся склад на авторынке

Происшествия » Человеческий фактор

Ангар с горючими материалами загорелся в Санкт-Петербурге в пятницу, 13 декабря. Площадь возгорания достигла 2,2 тысяч квадратных метров.

На складе находились автомобильные запчасти, горюче-смазочные материалы и другие предметы, легко ставшие пищей для огня, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Владелец горящего здания пока не установлен.

О жертвах огня не сообщается, с места пожара проведена эвакуация примерно ста человек.

В тушении принимают участие свыше 170 пожарных и 40 единиц техники. Пока сохраняется риск распространения огня на другие строения.

Ранее в тот же день в российской столице произошёл крупный пожар на складе тканей, сообщает "Правда.Ру". Пожарная служба успешно справилась с огнём.

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