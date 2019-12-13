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Источник Правда.Ру

Индийский смертник считает, что загрязнение воздуха убьёт его без суда

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Один из шести обвиняемых в изнасиловании и избиении студентки в Нью-Дели в 2012 просит отменить его приговор к повешению. Он считает, что загрязнение воздуха и так убьёт его.

Из шестерых обвиняемых в групповом изнасиловании, жертва которого умерла от полученных травм спустя две недели, один покончил с собой в тюрьме, а ещё один был отпущен, так как не достиг на момент совершения преступления возраста уголовной ответственности. Четверо других были приговорены к смертной казни через повешение, в том числе и Акшай Факур.

Воздух вместо повешения

16 декабря с момента преступления пройдёт ровно девять лет. И именно на этой неделе адвокат Факура направил прошение о помиловании в Верховный суд страны.

Он ссылается на токсичность индийского воздуха, которая убьёт преступника и без участия судебных властей. В этом году семь позиций в списке десяти самых загрязнённых мест мира заняли города Индии.

Тем не менее маловероятно, что его прошение будет удовлетворено.

Изнасилования в Индии

Многие предполагали, что приговор должны были привести в исполнение именно в годовщину преступления. Ситуация с сексуальным насилием в Индии очень непростая, а в последнее время к этой теме ещё и приковано внимание общественности. Так, недавно индийские полицейские застрелили обвиняемых в резонансном изнасиловании якобы при попытке бегства.

Темы индия изнасилование смертная казнь загрязнение воздуха
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