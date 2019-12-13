Школьница из Воркуты заперла вора в квартире

Подозреваемого в квартирной краже удалось поймать в Воркуте с поличным благодаря восьмилетней школьнице. Она заперла злоумышленника в квартире.

Неизвестный мужчина подошёл к девочке на улице и представился другом её мамы. Он якобы хотел удивить женщину и дождаться её у неё дома. Школьница согласилась помочь, отвела незнакомца в квартиру и ушла, заперев её снаружи. После этого девочка рассказала матери об ожидающем её сюрпризе, а та позвонила в полицию.

Приехавшие полицейские застали подозреваемого, когда он наполнял пакеты принадлежащими семье ценностями, передаёт пресс-служба регионального МВД. Он мог бы нанести ущерб по меньшей мере на 37 тысяч рублей.

Сейчас предприимчивый воркутинец задержан, возбуждено уголовное дело.

На днях в Ижевске неизвестный мужчина дважды потерпел неудачу при нападении на школьниц, напоминает "Правда.Ру".