Пятеро членов ИГ* задержаны в Москве

Пять человек, подозреваемых в принадлежности к "Исламскому Государству" (организация запрещена в РФ), задержаны в Москве в ходе совместной операции ФСБ и МВД.

Среди задержанных, по сообщению ФСБ, двое российских граждан и три приезжих из государств Центральной Азии. Все они сейчас находятся в заключении.

При задержании у террористов нашли пистолет, автомат, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Кроме того, на и средствах связи зафиксированы инструкции от зарубежных глав террористических ячеек.

В ноябре одного из лидеров ИГ* удалось задержать в окрестностях Киева в ходе трёхсторонней операции спецслужб Украины, Грузии и Соединённых Штатов, напоминает "Правда.Ру".

*запрещено в РФ