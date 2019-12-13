Житель Камчатки убил соседа за то, что тот чистил дорогу от снега

Камчатский краевой суд признал 32-летнего мужчину виновным в убийстве пожилого соседа. Причиной преступления стала почищенная от снега тропинка.

В апреле этого года подсудимый, будучи нетрезвым, упал на тропинке, ведущей к его дому в Паратунском сельском поселении. Её регулярно чистил от снега 80-летний сосед, и именно его обвинил мужчина в своём падении. Пожилой мужчина работал сторожем в местной администрации, и подсудимый направился туда. После перепалки с соседом он решил доставить сторожу неприятности в качестве мести и украл из одного из кабинетов в административном здании ноутбук, а затем устроил в комнате поджог.

Как считает следствие, сторож начал преследовать нарушителя, а тот в ответ сильно избил его, что и привело к гибели пенсионера. В свою очередь ущерб от огня и кражи составил 340 тысяч рублей.

Неудачная апелляция

Подсудимый, в свою очередь, отрицает вину в избиении сторожа и поджоге, хотя и признал, что украл ноутбук. После обвинительного заключения, вынесенного Елизовским районным судом, он подал апелляцию, но Камчатский краевой суд оставил приговор в силе.

"Правда.Ру" рассказывала о поджигателе, который совмещал преступную деятельность с должностью начальника сельской пожарной части.