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Многодетная семья погибла в огне в Алтайском крае

Происшествия » Человеческий фактор

В пятницу в селе Глубоком Алтайского края произошёл пожар в частном доме. В момент возгорания внутри находились родители с четырьмя детьми, все они погибли.

Пожар продолжался более полутора часов, а когда пожарным удалось, наконец, справиться с пламенем, они извлекли останки шести человек из-под обломков.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", следствие должно выяснить причины возгорания.

С многодетными семьями Алтая проведут профилактическую работу

Специалисты проверят сохранность проводки и состояние печей в семейных жилищах. Кроме того, социальные службы должны в ближайшее время обеспечить многодетные и неблагополучные семьи края пожарными извещателями.

Как писала "Правда.Ру", больше половины многодетных семей в стране в настоящее время находятся у черт бедности.

Темы пожары глубокое алтайский край многодетные семьи
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