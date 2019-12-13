В пятницу в селе Глубоком Алтайского края произошёл пожар в частном доме. В момент возгорания внутри находились родители с четырьмя детьми, все они погибли.
Пожар продолжался более полутора часов, а когда пожарным удалось, наконец, справиться с пламенем, они извлекли останки шести человек из-под обломков.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", следствие должно выяснить причины возгорания.
Специалисты проверят сохранность проводки и состояние печей в семейных жилищах. Кроме того, социальные службы должны в ближайшее время обеспечить многодетные и неблагополучные семьи края пожарными извещателями.
Как писала "Правда.Ру", больше половины многодетных семей в стране в настоящее время находятся у черт бедности.
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