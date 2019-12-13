Два жителя Кузбасса превратили больную девушку в рабыню

Мариинский городской суд признал двух жителей Кузбасса виновными в использовании рабского труда психически нездоровой девушки. Теперь их ожидает колония общего режима.

Как установило следствие, в продолжении трёх месяцев в 2015 году 58летняя жительница Кузбасса и её 27-летний сын принуждало потерпевшую к труду побоями и оскорблениями. Кроме того, передаёт пресс-служба местной прокуратуры, у жертвы отобрали паспорт.

Женщина проведёт в заключении четыре года, а её сын — 3,5.

Ранее "Правда.Ру" подробно рассказывала о явлении современного рабства, которое далеко ещё не исчезло в XXI веке.