Три человека погибли при пожаре в Раменском

Тела трёх человек обнаружены на пожарище дачного домика в деревне Чулково в подмосковном Раменском. Причины возгорания и обстоятельства смерти людей предстоит установить следствию.

Личности погибших удалось установить: это 80-летняя владелица сгоревшего дома, её 50-летняя дочь и друг семьи, которому было 60.

В ходе начатой проверки будут установлены очаг и причина возгорания, сообщает СУ СК по Московской области.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Раменском нашли трёх отравившихся подростков; спасти двоих из них не удалось.