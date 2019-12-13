Бывший президент Киргизии обвинен в убийстве

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве бойца "Альфы" при задержании. В доме Атамбаева тогда обнаружили восемь единиц огнестрельного оружия.

О предъявленных Атамбаеву новых обвинениях рассказал прессе его адвокат Замир Жоошев. Речь идёт о смерти сотрудника спецподразделения "Альфа" Усенбека Ниязбекова при задержании бывшего киргизского президента 7 августа, перетекшего в штурм его дома. При этом, как подчеркнул Жоошев, сейчас речь идёт об убийстве из снайперской винтовки Драгунова (СВД), в то время как ранее заявлялось, что спецназовец погиб от попадания из АК-47.

"Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе", — считает адвокат.

Он также отметил, что "Альфа" выполняла "преступный приказ", а для доставки подозреваемого на допрос спецназ вообще не требуется.

Зачем штурмовали дом экс-президента Киргизии

Алмазбека Атамбаева подозревают в целом ряде тяжких преступлений, от коррупции до попытки совершения госпереворота. На штурм его дома киргизские власти решились, когда вокруг собралась значительная толпа сторонников бывшего президента (по официальной версии, Атамбаев им платил), и стало ясно, что сам он выходить и сотрудничать со следствием не будет.

В результате длившегося два дня столкновения пострадали 225 человек, включая 91 сотрудника правоохранительных органов и 40 сотрудников нацбезопасности, причём трёх спецназовцев сторонники экс-президента временно захватили в плен. Атамбаев в итоге всё же был задержан и сдался полиции.

СВД нашли в доме экс-президента после штурма наряду с другим оружием.

Психиатрическая экспертиза

В начале этой недели стало известно, что Атамбаеву назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Однако на следующий день выяснилось, что экс-президент, с самого начала заявивший об отказе от какого-либо сотрудничества с действующей властью, просто не стал разговаривать с психиатрами.