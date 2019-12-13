Пожарного-поджигателя отправили под суд в Хакасии

Начальник сельской пожарной части в Хакасии подозревается в серии поджогов. По версии обвинения, он сжёг несколько зданий и нанёс селу значительный материальный ущерб. Прокуратура Аскизского района направила уголовное дело о поджоге в суд.

Как сообщается, с августа по октябрь пожарный совершил в селе Балыксе, за пожарную охрану которого должен был отвечать, несколько поджогов. В частности, деревянный дом, подожжённый им, удалось спасти лишь благодаря бдительности очевидцев возгорания, а баня сгорела дотла. Общий ущерб от устроенных подозреваемым пожаров превысил полмиллиона рублей.

Пожарный-поджигатель хотел проверить профпригодность подчиненных

Сам мужчина объяснил свои преступные действия желанием проверить профессиональную пригодность и готовность подчинённых.

Сообщается также, что у него уже была судимость, правда, не за поджог, а за кражу.

Ранее "Правда.Ру" писала о начальнике пожарной части из Кировской области, который в подпитии велел разобрать лестницу, заблокировав жителей второго этажа. Кроме того, он не гнушался бить подчинённых. Горе-пожарный также предстал в итоге перед судом.