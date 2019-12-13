Два подростка насмерть отравились в гараже в Раменском

Трёх подростков без сознания нашли в четверг в одном из гаражей подмосковного Раменского. К моменту приезда "скорой" двое из них были уже мертвы.

Третий несовершеннолетний сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

По предварительной информации, у всех троих диагностировано отравление неизвестным веществом. Точную причину смерти тинейджеров установит судебно-медицинская экспертиза. Начата доследственная проверка инцидента, сообщает пресс-служба регионального Следственного отдела СК.

В последнее время участились случаи отравления снюсом ("сосательным табаком") среди несовершеннолетних, напоминает "Правда.Ру". Так, недавно двух подростков, злоупотребивших этим зельем, нашли в неадекватном состоянии на улице в Железногорске.