Власти Чили не надеются найти выживших в авиакатастрофе

После исследования найденных обломков Hercules C130, который потерпел крушение на пути в Антарктиду во вторник, чилийские ВВС потеряли надежду найти выживших.

Как заявил командующий ВВС страны Альберто Мерино, состояние обнаруженных фрагментов практически исключает, что пассажиры или члены экипажа могли выжить.

Он также сообщил, что обнаруженные на месте крушения человеческие останки будут доставлены в Чили для опознания.

Мерино выразил соболезнования родным и близким погибших на этом авиарейсе.

Напомним, самолёт направлялся на чилийскую антарктическую базу, чтоб проверить топливный трубопровод, но в ходе полёта исчез с радаров.