Девятилетнего мальчика покусала стая бродячих собак в Омске. Ребёнка отбили у зверей случайные прохожие.
Искусанный в микрорайоне Старый Кировск мальчик был госпитализирован.
По данному факту возбуждена доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По её результатам могут быть приняты меры, в том числе и в отношении служб, призванных контролировать популяцию бродячих животных.
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