Стая собак напала на девятилетнего ребёнка в Омске

Девятилетнего мальчика покусала стая бродячих собак в Омске. Ребёнка отбили у зверей случайные прохожие.

Искусанный в микрорайоне Старый Кировск мальчик был госпитализирован.

По данному факту возбуждена доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По её результатам могут быть приняты меры, в том числе и в отношении служб, призванных контролировать популяцию бродячих животных.

Недавно эксперт-кинолог рассказал, как защититься от агрессивных бездомных псов.