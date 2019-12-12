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Солдат в карауле покончил с собой в Иркутске

Происшествия » Человеческий фактор

Сопровождавший поезд солдат-срочник совершил самоубийство в Иркутске в среду. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Об инциденте сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. 20-летний военнослужащий совершил суицид на станции "Иркутск-Сортировочный" около шести часов вечера по местному времени.

Погибший солдат в составе военного караула сопровождал идущий из другого города поезд.

Неделей ранее солдат-срочник погиб якобы от остановки сердца в Белгороде, напоминает "Правда.Ру"; накануне военнослужащий сообщал родным, что другие солдаты хотят провести с ним "разъяснительную беседу".

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