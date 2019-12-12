Глава фонда христианских ценностей покушался на убийство

Главу Фонда "Священная лига святого Георгия" подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, защитник христианских ценностей ворвался в бизнес-центр с пистолетом и ножом.

Инцидент имел место в январе 2018 года на улице Стахановцев в Санкт-Петербурге. Подозреваемый, предположительно, стрелял в секретаря бизнес-центра из двухзарядного бесствольного пистолета, а затем попытался зарезать женщину-менеджера по аренде.

Мужчина был задержан на месте событий. Первоначальное уголовное дело об угрозе убийством было позднее переквалифицировано в покушение на убийство, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Священная лига святого Георгия" позиционируется как Фонд христианских ценностей, созданный для поддержки и восстановления традиционных православных корней нравственности и государственности.