На месте крушения Ми-28Н обнаружены "чёрные ящики" вертолёта. Они не повреждены, что даёт надежду восстановить картину произошедшего.
Об обнаружении самописцев сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных структурах Краснодарского края.
"Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор", — отметил источник.
Также сообщается, что двое погибших при крушении вертолёта — замкомандира полка по летной подготовке, боевой офицер, прошедший Сирию, и командир эскадрильи.
Поиски на месте катастрофы продолжаются. Так как Ми-28Н совершал полёт без боеприпасов, взрыва и пожара при крушении не произошло.
Напомним, Ми-28 (модификация "Ночной охотник") упал вчера около 23:00 неподалёку от аэропорта Кореновск, оба находившихся на борту военнослужащих погибли. Вертолёт производил плановый тренировочный вылет.
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