"Черные ящики" разбившегося Ми-28Н нашли в Краснодарском крае

На месте крушения Ми-28Н обнаружены "чёрные ящики" вертолёта. Они не повреждены, что даёт надежду восстановить картину произошедшего.

Об обнаружении самописцев сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военных структурах Краснодарского края.

"Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор", — отметил источник.

Кто погиб при крушении

Также сообщается, что двое погибших при крушении вертолёта — замкомандира полка по летной подготовке, боевой офицер, прошедший Сирию, и командир эскадрильи.

Поиски на месте катастрофы продолжаются. Так как Ми-28Н совершал полёт без боеприпасов, взрыва и пожара при крушении не произошло.

Напомним, Ми-28 (модификация "Ночной охотник") упал вчера около 23:00 неподалёку от аэропорта Кореновск, оба находившихся на борту военнослужащих погибли. Вертолёт производил плановый тренировочный вылет.