В Краснодарском крае потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Его еще называют "Ночной охотник".
ЧП произошло поздним вечером 11 декабря.
Как сообщили в Минобороны, вертолет, обломки которого найдены на территории воинской части, рядом со станицей Платнировская, приписан к 55-му отдельному Кореновскому полку.
На борту в момент крушения были двое военных: Руслан Кушниренко, командир эскадрильи и Алексей Склянкин, второй пилот, подполковник. Они оба погибли.
По предварительной версии, причиной аварии вертолета, мог стать сильный туман в районе аэродрома.
На месте крушения работает комиссия Главкома ВКС России.
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