Наивысший уровень погодной опасности объявлен в Анатлье

"Красный" уровень погодной опасности объявлен в Анатлье. Уже второй день турецкую провинцию поливают дожди, возникла опасность наводнений.

Помимо непрекращающихся ливней Анталья страдает от порывов шквалистого ветра. При этом до конца завтрашнего дня изменений в погоде не предвидится. Синоптики предсказывают, что разбушевавшаяся стихия может нанести серьёзный ущерб инфраструктуре провинции.

Власти Турции призвали население без крайней необходимости не покидать дома и соблюдать осторожность. Вероятно, занятия в школах Антальи будут завтра отменены.