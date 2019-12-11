Подростки убили сверстницу в Иркутской области, чтоб не возвращать долг

Суд вынес обвинительный приговор двум подросткам 15-и и 17-и лет, убившим сверстницу в Иркутской области в декабре прошлого года. Юноши получили реальные сроки.

17-летний убийца приговорён к семи годам и одному месяцу заключения, его 15-летний подельник — к 6,5 годам в колонии для несовершеннолетних.

6 декабря прошлого года в Нижнеудинске двое подсудимых, как установило следствие, пригласили 17-летнюю девушку в гости к одному из них. Там они нанесли жертве многочисленные ножевые ранения, приведшие к смерти. Позднее подростки избавились от тела.

Мотивом убийства стал крупный денежный долг старшего из преступников. Весто того. Чтоб вернуть деньги, он решил убить сверстницу, у которой занимал.

В конце ноября пара подростков насмерть забила соседа в Норильске, напоминает "Правда.Ру".