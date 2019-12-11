Двухлетняя девочка внезапно умерла в детсаду от ОРВИ

Смерть двухлетней девочки в детском саду города Камызяк наступила от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В понедельник воспитанница детсада не проснулась после тихого часа.

Обнаружившие ребёнка воспитатели пытались оказать малышке первую помощь и сразу вызвали "скорую", однако спасти девочку не удалось. После этого следственные органы и аппарат детского обмудсмена по Астраханской области инициировали проверку.

В среду пресс-служба регионального следственного управления СК сообщила, что девочка погибла от ОРВИ. Назначены дальнейшие экспертизы. Стоит отметить, что в детском саду ребёнка утром в понедельник осматривала медсестра, которая не нашла признаков болезни.

Днём позже схожая трагедия произошла в Удмуртии — девочка умерла во время тихого часа в частном детсаду в Ижевске.