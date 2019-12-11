"Шаман-воин" и его соратники оштрафованы за неповиновение полиции

"Шаман-воин" Александр Габышев, а также его сподвижники Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин оштрафованы за неповиновение полиции. "Поход на Москву" вновь прерван.

Как сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки", на каждого из троих наложен штраф в тысячу рублей. В частности, самого "шамана-воина" обвинили в том, что при попытке вручить ему повестку Габышев выхватил меч и стал размахивать им в направлении сотрудников полиции, что они расценили как вызывающее поведение.

И снова дома

Сейчас шаман вновь дома — 12 декабря он должен явиться для дачи показаний. Кроме того, с него опять взяли подписку о невыезде, так что изгнание Путина Габышеву придётся отложить.

Ранее сообщалось также об аресте главного приближённого "шамана-воина", Евгения Ростокина по прозвищу Ворон. "Правозащита Открытки" сообщила, что его быстро отпустили.