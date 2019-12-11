Картины на 30 миллионов украли у коллекционеров в Москве

Две картины, каждая стоимостью около 15 миллионов рублей, присвоил себе человек, выдававший себя за продавца. Пообещав московским коллекционерам найти покупателей для полотен, он забрал картины и исчез.

Возбуждено уголовное дело о незаконном присвоении, сообщает пресс-служба московского главка полиции. Личность оборотистого лжепродавца ещё предстоит установить следствию.

По данным СМИ, речь идёт о картинах "Натюрморт с цветами" и "На прогулке, 1916". Их общая стоимость, по оценке коллекционеров, может доходить до 30 миллионов рублей.

Этой весной на одном из столичных аукционов "всплыла" ворованная картина Исаака Левитана, напоминает "Правда.Ру".