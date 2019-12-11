Две картины, каждая стоимостью около 15 миллионов рублей, присвоил себе человек, выдававший себя за продавца. Пообещав московским коллекционерам найти покупателей для полотен, он забрал картины и исчез.
Возбуждено уголовное дело о незаконном присвоении, сообщает пресс-служба московского главка полиции. Личность оборотистого лжепродавца ещё предстоит установить следствию.
По данным СМИ, речь идёт о картинах "Натюрморт с цветами" и "На прогулке, 1916". Их общая стоимость, по оценке коллекционеров, может доходить до 30 миллионов рублей.
Этой весной на одном из столичных аукционов "всплыла" ворованная картина Исаака Левитана, напоминает "Правда.Ру".
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.