Обезглавленный труп найден у автобусной остановки в Подмосковье

Обезглавленное тело найдено во вторник в поле неподалёку от автобусной остановки в деревне Никифорово. Правоохранители возбудили дело об убийстве.

Тело предположительно пролежало там около суток. Жертва опознана — это 37-летний житель Москвы, приехавший в Подмосковье фотографировать животных.

Проводится расследование и выяснение всех обстоятельств дела, сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.

Во вторник также обнаружили завёрнутое в ковёр тело девушки в одной из столичных квартир, напоминает "Правда.Ру".