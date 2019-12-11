Обезглавленное тело найдено во вторник в поле неподалёку от автобусной остановки в деревне Никифорово. Правоохранители возбудили дело об убийстве.
Тело предположительно пролежало там около суток. Жертва опознана — это 37-летний житель Москвы, приехавший в Подмосковье фотографировать животных.
Проводится расследование и выяснение всех обстоятельств дела, сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.
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