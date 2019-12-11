Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Ижевска

Годовалая девочка умерла в одном из частных детских садов в Ижевске во время тихого часа. Уже возбуждено уголовное дело.

Несчастье произошло днём 10 декабря. После тихого часа воспитатели обнаружили бездыханное тело девочки. Признаков насильственной смерти на трупе ребёнка не было.

Сейчас, по сообщениям СК по Удмуртии, речь идёт о причинении смерти по неосторожности. В детском саду работают следователи, судебно-медицинская экспертиза должна выявить причины смерти малышки.

Это далеко не первая трагедия с участием малолетних в Удмуртии за последние дни. Двухлетнего ребёнка, запертого в квартире с мёртвой матерью, нашли в Ижевске после трагической гибели больного ДЦП инвалида в Можге в аналогичной ситуации.