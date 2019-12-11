В среду в Ленинградской области был задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки.
Преступление было совершено в 2011 году в городе Волосово. Мать третьеклассницы сообщила о пропаже девочки, позднее её тело было обнаружено в лесу со следами сексуального насилия.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, правоохранители задержали местного жителя по подозрению в совершении этого преступления в среду, 11 декабря. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщало о двоих задержанных.
Предположительно, на собственной квартире преступник насиловали девочку, а потом задушили её.
Недавно двух жителей Коми осудили за убийство двоих подростков и их деда; над 13-летней девочкой преступники также совершили сексуальное насилие.
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