Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании третьеклассницы

В среду в Ленинградской области был задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки.

Преступление было совершено в 2011 году в городе Волосово. Мать третьеклассницы сообщила о пропаже девочки, позднее её тело было обнаружено в лесу со следами сексуального насилия.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, правоохранители задержали местного жителя по подозрению в совершении этого преступления в среду, 11 декабря. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщало о двоих задержанных.

Предположительно, на собственной квартире преступник насиловали девочку, а потом задушили её.

Недавно двух жителей Коми осудили за убийство двоих подростков и их деда; над 13-летней девочкой преступники также совершили сексуальное насилие.