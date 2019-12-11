В Екатеринбурге горит лакокрасочный завод

Пожар произошёл на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге. Бочки с продукцией уже начали взрываться.

Возгорание произошло около полудня по местному времени (10 утра по Москве), два часа спустя пожарным удалось локализовать пламя на площади 800 квадратных метров. У МЧС есть опасение, что кровля горящего ангара может обрушиться. Основным источником огня, как сообщается, стала разлившаяся краска.

В пожаротушении участвуют около 70 человек и 16 единиц техники. Специалисты следят также за состоянием воздуха.

Есть информация как минимум об одном пострадавшем.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о пожаре на химическом заводе в Техасе, который бушевал несколько суток.