Медведи уходят из чукотского села

Чукотское село Рыркайпий, которое на прошлое неделе "оккупировали" голодные белые медведи, покинуло уже больше половины животных. Лишь 26 медведей остаются в окрестностях села.

Об уходе диких зверей сообщила руководитель движения "Медвежий патруль" Татьяна Миненко.

Около 60 оголодавших медведей пришли к селу на Чукотке неделей ранее, напоминает "Правда.Ру". Хотя звери не заходили в само село, они постоянно ходили по побережью в непосредственной близости от Рыркайпия.

Причиной прихода медведей к жилью стал голод: из-за необычайно тёплой погоды лёд на море не установился, и медведи не могли уйти с побережья, на котором уже не осталось добычи. Ранее уход медведей на этой неделе, после прихода холодов, уже предрекали специалисты.