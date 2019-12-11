Уайт-Айленд ожидают новые извержения

Новозеландские спасатели не могут начать поисковую операцию на острове Уайт-Айленд из-за угрозы нового извержения в ближайшие сутки.

Национальная геологическая служба Новой Зеландии сообщает о значительной вулканической активности, возросшей утром среды. Ранее планировалось, что сегодня спасатели уже высадятся на острове для поиска погибших. С учётом новых сейсмологических данных высадка отложена, хотя группы поисковиков уже готовы.

Как сообщается, 30 человек, пострадавших от извержения вулкана на острове айт-Айленд в понедельник, до сих пор остаются в новозеландских больницах, причём состояние 25 из них оценивается как критическое. Ещё пят человек остаются в тяжёлом, но стабильном состоянии.