ДТП с участием 48 машин произошло под Владивостоком

Массовое ДТП произошло на трассе вблизи Владивостока из-за плохих погодных условий. По меньшей мере 12 человек пострадали в столкновении, двое госпитализированы.

Авария произошла в районе девятого километра трассы Владивосток-Хабаровск, из-за снегопада столкнулись в общей сложности 48 машин. Движение в сторону Владивостока временно закрыто, ГИБДД работает над ликвидацией последствий аварии и освобождением трассы.

Большинство участников ДТП не получили травмы или пострадали только от лёгких ушибов, но один из отправленных в больницу водителей находится в тяжёлом состоянии.

Ранее власти города порекомендовали сократить рабочий день, так как к вечеру метель ещё усилится.

Недавно в Хабаровске у заходящего на посадку самолёта покрылись льдом шасси, напоминает "Правда.Ру". Обошлось без жертв.