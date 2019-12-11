В одном из заказников Бурятии неустановленные пока браконьеры машиной сбили инспектора природоохраны.
Об этом сегодня сообщает региональная природоохранная прокуратура.
Как рассказали в Байкальском государственном заповеднике, трое государственных инспекторов ночью патрулировали территорию Кабанского природного заповедника, имеющего статус федерального.
"На протоке Шишмачиха, в районе урочища Колпиная, ими была замечена группа людей. Неизвестные ставили сети. Рядом стояла машина с выключенными фарами. Когда браконьеры заметили, что к ним идут инспекторы, они попытались "прорваться", направив машину прямо на людей".
Им удалось сбить одного инспектора — Виталия Пермякова, и скрыться.
Пермяков с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Следователи ищут преступников. Заведено уголовное дело.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.