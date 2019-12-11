В заказнике Бурятии браконьеры пытались задавить инспектора

В одном из заказников Бурятии неустановленные пока браконьеры машиной сбили инспектора природоохраны.

Об этом сегодня сообщает региональная природоохранная прокуратура.

Как рассказали в Байкальском государственном заповеднике, трое государственных инспекторов ночью патрулировали территорию Кабанского природного заповедника, имеющего статус федерального.

"На протоке Шишмачиха, в районе урочища Колпиная, ими была замечена группа людей. Неизвестные ставили сети. Рядом стояла машина с выключенными фарами. Когда браконьеры заметили, что к ним идут инспекторы, они попытались "прорваться", направив машину прямо на людей".

Им удалось сбить одного инспектора — Виталия Пермякова, и скрыться.

Пермяков с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Следователи ищут преступников. Заведено уголовное дело.