Горнолыжный сезон в России, едва успев начаться, отметился трагедией. На горнолыжном курорте Шерегеш, расположенном в Кемеровской области, погиб новокузнецкий сноубордист.
Как рассказали в пресс-службе следкома по региону, Евгений Горбунов провалился в сугроб и не смог оттуда выбраться.
Ему было 33 года. Помимо сноуборда Горбунов увлеченно путешествовал. Побывал в 33 странах, пешком преодолел более 10 тысяч километров. Еще полмира, рассказывают журналисты СМИ Новокузнецка, проехал на велосипеде.
Следователи говорят, что очередной спуск с горы Шерегеша стал для него последним:
"По предварительным данным, Евгений Горбунов катался по "пухляку" на необорудованной трассе. Был один. Провалился в сугроб и не смог выбраться. Причиной гибели мужчины эксперт назвал асфиксию".
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