Известный российский путешественник погиб, задохнувшись в сугробе

Горнолыжный сезон в России, едва успев начаться, отметился трагедией. На горнолыжном курорте Шерегеш, расположенном в Кемеровской области, погиб новокузнецкий сноубордист.

Как рассказали в пресс-службе следкома по региону, Евгений Горбунов провалился в сугроб и не смог оттуда выбраться.

Ему было 33 года. Помимо сноуборда Горбунов увлеченно путешествовал. Побывал в 33 странах, пешком преодолел более 10 тысяч километров. Еще полмира, рассказывают журналисты СМИ Новокузнецка, проехал на велосипеде.

Следователи говорят, что очередной спуск с горы Шерегеша стал для него последним: