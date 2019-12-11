Принадлежность ракет и беспилотников, использованных при атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года, нельзя объективно подтвердить, заявили в ООН.
Такие выводы по итогу исследования обломков этих аппаратов озвучил в среду генсек ООН Антонио Гутерриш.
Напомним, Саудовская Аравия и Соединённые Штаты сразу возложили вину за террористическую атаку на Saudi Aramco, имевшую место 14 сентября, на Иран. Тегеран отрицает всякую причастность к этому инциденту, а ответственность за произошедшее взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена (впрочем, их также считают связанными с Ираном).
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