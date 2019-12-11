В ООН не могут подтвердить атаку Ирана на саудовские нефтяные объекты

Принадлежность ракет и беспилотников, использованных при атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года, нельзя объективно подтвердить, заявили в ООН.

Такие выводы по итогу исследования обломков этих аппаратов озвучил в среду генсек ООН Антонио Гутерриш.

Напомним, Саудовская Аравия и Соединённые Штаты сразу возложили вину за террористическую атаку на Saudi Aramco, имевшую место 14 сентября, на Иран. Тегеран отрицает всякую причастность к этому инциденту, а ответственность за произошедшее взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена (впрочем, их также считают связанными с Ираном).