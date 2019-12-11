Мощный взрыв прогремел у авиабазы США в Афганистане

Ранним утром неподалёку от авиабазы США в афганском уезде Баграм произошёл взрыв. По некоторым сообщениям, американские солдаты вступили в бой с нападавшими.

Сообщения о цели террористов разнятся: по предварительным данным, объектом атаки был конвой НАТО, но представители альянса опровергают эту версию и говорят, что террористов интересовал находящийся рядом госпиталь. Также, по одним сообщениям, взрыв устроил террорист-смертник, а по другим - речь идёт о взорвавшемся автомобиле с заложенной бомбой.

Есть пострадавшие среди мирного населения, их число уточняется.

Вчера "Правда.Ру" писала о журналистском расследовании, показавшем, что ситуация в Афганистане гораздо хуже для сил США, чем официальные лица в Вашингтоне готовы признать это перед камерами.