Полицейскую из Флориды отстранили от дела за совет изображать расиста

Капитан полиции Пенни Фелпс велела своему помощнику притвориться расистом, чтоб обмануть преступника. В итоге её отстранили от дела, и в отношении женщины ведётся внутреннее расследование.

Ситуация имела место в 2017 году в ходе расследования убийства в трейлерном парке. Шериф в t` подчинении остановил подозреваемого в соучастии чернокожего, чтоб снять у него отпечатки пальцев и сделать фото. Так как полиция не хотела, чтоб тот знал, что находится под подозрением, Фелпс велела подчинённому изобразить "злобного старика", который остановил чернокожего только из-за расизма.

"Просто будь эдаким нео-нацистом, пристающим к чёрному на елике", — сказала она.

Сохранившаяся запись этого разговора и стала поводом для разбирательства. Адвокат другого подозреваемого в том убийстве обнаружила её и использовала как доказательство, что её клиента ущемляли в ходе следственных действий. Многие официальные лица сочли неэтичным поддержание стереотипа о распространённости расизма среди полицейских, хотя в целом уместная хитрость при взаимодействии с подозреваемыми приветствуется.

Официально служебное расследование не завершено и выводов в отношении Фелпс не было сделано. Тем не менее, её уже отстранили от руководящей позиции. Сама Пенни Фелпс не имеет право комментировать ситуацию до окончания разбирательства.