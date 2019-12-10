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Убийца двух девушек из лагеря "Уктус" признал вину в Екатеринбурге

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Убийца, застреливший двух девушек на склонах горы Уктус в 2018 году, задержан и даёт признательные показания.

Преступление было совершено 25 августа прошлого года. Когда девушек с огнестрельными ранениями нашли, одна из них была уже мертва, а другая скончалась в больнице. Свидетелей преступления не было, а опознать неизвестного, запечатлённого камерой наблюдения поблизости, не удавалось. Неделю назад городская полиция пообещала миллион рублей за информацию, которая может поспособствовать его поимке.

В итоге в понедельник, 9 декабря, полиция задержала 34-летнего жителя Екатеринбурга. В его квартире обнаружили детали оружия, которое, вероятно, и стало орудием убийства. Подозреваемый работает инженером, у него есть жена и сын.

Как сообщает следственное управление СК по Свердловской области, он уже признался в содеянном.

"Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт", — уточнили в ведомстве.

По всей видимости, мужчина не испытывал личной неприязни к девушкам и личность жертв не имела для него значения.

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