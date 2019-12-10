Бездомного, едва не убившего ребёнка лопатой, отправили на лечение

Суд отправил бездомного 550-летнего жителя Калининграда на принудительное лечение. Подсудимый избил ребёнка лопатой и убил женщину.

В 2017 подсудимый убил неизвестную женщину топором, а затем скрыл останки. Осенью 2018 года Он почти до смерти избил восьмилетнего ребёнка лопатой. К счастью, школьника нашли прохожие и вызвали "скорую", которая спасла жизнь мальчика.

Как показала экспертиза, подсудимый психически болен и не осознавал последствий своих действий.

Вчера "Правда.Ру" рассказывала об обнажённом мужчине, убившем свою сестру в российской столице. Возможно, он был религиозно мотивирован, по другим версиям — под воздействием наркотиков.