Полиция Украины обвинила директора одесского колледжа в халатности

Директору Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса предъявлены обвинения в халатности. Одесская полиция считает, что в пожарной охране учебного заведения были допущены грубейшие нарушения.

Ответственной называют Любовь Кочергу, директор сгоревшего колледжа. Олег Бех, возглавляющий Национальное управление полиции по Одесской области, отметил, что первые итоги расследования говорят о том, что в системах противопожарной безопасности и особенно в ходе эвакуации было допущено много серьёзных нарушений.

По информации украинских СМИ, обвинения также могут быть предъявлены завотделением колледжа: якобы возгорание началось на её глазах, но вместо того, чтоб погасить пламя, она заперла помещение с разгорающимся пожаром, и побежала за директором.

Число жертв пожара, произошедшего 4 декабря, в настоящий момент достигло 12-и. Ещё четыре тела, как ожидается, извлекут из-под завалов в ходе работ.