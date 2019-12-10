Тело двадцатилетней девушки, завёрнутое в ковёр, нашли в Москве

На юго-западе российской столицы нашли труп девушки, завёрнутый в ковёр. Страшную находку сделали во вторник в одной из квартир на ул. Академика Виноградова.

Как сообщили в московском главке СК, в настоящее время в квартире проводятся все необходимые следственные действия, чтоб установить все обстоятельства гибели 20-летней жертвы. Также возбуждено уголовное дело об убийстве.

В конце минувшего месяца в Саратове прохожий случайно обнаружил на пустыре частично разложившуюся голову.