Двух полицейских подозревают в избиение подростка в Петербурге

Двум сотрудникам полиции в Санкт-Петербурге предъявлены обвинения превышении служебных полномочий. Предположительно, они избивали задержанного ногами и дубинками.

Инцидент имел место в мае текущего года. Подростка доставили в отделение полиции в Колпинском районе Петербурга в связи с административным правонарушением. Там подозреваемые, по версии СК сковали юноше руки, повалили на пол и стали избивать.

Один из полицейских отпущен под подписку о невыезде, мера пресечения в отношении его сообщника ещё не определена, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

В сентябре в Брянске подросток умер от черепно-мозговой травмы, нанесённой ему местным полицейским.